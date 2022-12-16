Песков прокомментировал девятый пакет санкций ЕС в отношении России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал девятый пакет санкций, который планирует ввести против России Евросоюз. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, еще рано говорить о готовности России к новым ограничениям со стороны ЕС.

"Давайте сначала ознакомимся со списком, а потом уже будем формулировать ответы. Пока ничего не объявлено", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, его утвердят 16 декабря без дальнейшего обсуждения. После достижения согласия новый пакет санкций утвердят по письменной процедуре.

Как сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники, ЕС даст санкционные послабления ряду российских предпринимателей, работа которых связана со сферой удобрений.

Так, некоторые страны Евросоюза смогут размораживать их средства, "если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку".

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