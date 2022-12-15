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Евросоюз согласовал 9 пакет санкций против России, его утвердят в пятницу, 16 декабря, без дальнейшего обсуждения. Об этом сообщает чешское председательство в совете ЕС.

"Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине", – приводит слова дипломатов ТАСС.

Уточняется, что после достижения согласия, новый пакет санкций утвердят по письменной процедуре, без обсуждений.

Ранее сообщалось, что государства Евросоюза не пришли к общему мнению по некоторым параметрам девятого пакета антироссийских санкций, поэтому проект был возвращен на доработку послам стран ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

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