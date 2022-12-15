Проект 9-го пакета антироссийских санкций ЕС отправили на доработку

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Государства Евросоюза не пришли к общему мнению по некоторым параметрам девятого пакета антироссийских санкций, поэтому проект был возвращен на доработку послам стран ЕС, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщает ТАСС.

"Несколько стран ЕС не согласны с некоторыми параметрами девятого санкционного пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня", – сказал он.

Мишель уточнил, что сомнения относительно состава нового пакета, в частности, выразила Венгрия. Он выразил надежду, что страны ЕС придут к согласию по данному вопросу до конца дня, поскольку для принятия новых санкций требуется единогласное решение.

12 декабря главы МИД стран – членов ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что пакет получится согласовать до конца недели.

ЕС и США усилили санкционное давление на Росси после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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