В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку

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В Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

Ограничение вступит в силу с 20:00 31 июля. Эти меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории республики.

Такое решение принял оперативный штаб Крыма под руководством главы республики Сергея Аксенова. Оно не распространяется на сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах, граждан, осуществляющих работы оборонного значения, и работы, связанные с ликвидацией ЧС.

Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова. Она соединяет Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Украинская атака привела к смерти мужчины и женщины из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее доставили в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что диверсию осуществили в 03:05. По информации НАК, Вооруженные силы Украины ударили двумя беспилотными надводными аппаратами.

24 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост.



Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост