ФСБ сорвала покушение на директора предприятия ОПК в Белгороде

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Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку покушения на генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Белгороде. За ней стояли проукраинские террористы, которые задействовали агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, гражданин России при помощи мессенджера Telegram связался с представителем одной из запрещенных в стране проукраинских террористических организаций, после чего по ее заданию прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку.

Спецслужба уточнила, что при помощи них и планировалось убийство гендиректора предприятия в Белгороде.

В результате злоумышленник был задержан. По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России").

Ранее в Крыму задержали агента военной разведки Украины, готовившего материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. ФСБ установила, что мужчина инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной террористической. Было возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

