Двум подросткам из Тульской области предъявлено обвинение в диверсии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Двум 17-летним подросткам предъявлено обвинение в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России, передает "Газета.ру".

Согласно информации следствия, 24 июля молодые люди подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожной станцией Алексин. Уточняется, что подростки сделали это по указанию третьих лиц. Предположительно, с ними могли контактировать сотрудники украинских спецслужб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, молодые люди задержаны. Им грозит заключение под стражу, однако срок не уточняется.

Ранее за подготовку аналогичного преступления правоохранительные органы задержали троих мужчин в Краснодарском крае. Сообщалось, что они готовили поджог релейного шкафа, чтобы нарушить работу железнодорожных путей.

Кроме того, силовики выяснили, что в планах подозреваемых было совершение диверсии на объекте одного из сотовых операторов, что могло привести к нарушению связи у большого числа абонентов.

Уточнялось, что все трое являются агентами Киева. Переписку о совершении преступления и получении вознаграждения они вели с кураторами через телеграм-каналы.

