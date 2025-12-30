Форма поиска по сайту

30 декабря, 11:28

Транспорт

"АвтоВАЗ" проиндексирует цены на Lada

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"АвтоВАЗ" проведет индексацию цен на автомобили Lada по всему модельному ряду в январе 2026 года, сообщили в пресс-службе производителя.

"Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", – обратили внимание представители компании.

Вместе с тем стоимость на седан Aura и многофункциональный универсал Largus снизится. Кроме того, план по производству на 2026 год будет увеличен до 400 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей в РФ к концу 2026 года вырастет на 20–25%. По прогнозам директора одной из франчайзинговых сетей автосервисов Татьяны Овчинниковой, рост стоимости услуг в предстоящем году будет более заметным, но постепенным.

Причиной она назвала увеличение налоговой и административной нагрузки, а также высокую стоимость кредитов. В связи с этим расходы бизнеса будут постоянно расти.

"АвтоВАЗ" отозвал более 8 тыс Lada Xray

бизнестранспортавто

