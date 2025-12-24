Форма поиска по сайту

24 декабря, 18:58

Экономика

Стоимость ремонта автомобилей в РФ может подорожать на 25%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей в РФ к концу 2026 года вырастет на 20–25%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора одной из франчайзинговых сетей автосервисов Татьяну Овчинникову.

По ее прогнозам, рост цен на услуги автосервисов в предстоящем году будет более заметным, но постепенным. Причиной тому станут увеличение налоговой и административной нагрузки, а также высокая стоимость кредитов, из-за чего будут расти постоянные расходы бизнеса. Издержки будут компенсироваться, из-за чего будет оказано прямое влияние на потребительские цены.

Большинство автомобилистов не планируют покупать новый автомобиль в следующем году, поэтому средний возраст машин продолжит расти. Это также означает рост спроса на капремонты и сложные ремонты узлов, двигателей, подвески. Все это увеличивает средней чек и сами трудозатраты.

Кроме того, отмечается конкуренция на рынке высококлассных специалистов, так как для ремонта старых и технически сложных авто нужны именно такие работники. Это также ведет к росту оплаты труда, что, в свою очередь, влияет на итоговую цену услуг.

Ранее в "АвтоВАЗе" рассказывали, что стоимость отечественных автомобилей будет индексироваться вслед за ростом их реальной себестоимости, а не только по инфляции. В компании указывали, что последнее увеличение цен на автомобили марки Lada было в январе 2025 года, составив менее 2%, что было в несколько раз ниже официальной инфляции.

экономикатранспортавто

