Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 человека. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

20 человек были осуждены за экстремистские преступления. Все осужденные ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в совершенном преступлении.

Среди помилованных оказались 15 женщин и 7 мужчин. У 11 из них есть несовершеннолетние дети.

Соответствующее решение Лукашенко принял из гуманитарных соображений, а также в интересах семей. Учитывались положительные характеристики помилованных.

Кроме того, в декабре белорусский лидер помиловал 123 заключенных из разных стран. Решение принято по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках достигнутых с ним договоренностей. Также это связано с отменой санкций, которые были введены против калийной отрасли Белоруссии администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

