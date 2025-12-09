Путин может рассмотреть предложения по "новогоднему помилованию"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правозащитнице Еве Меркачевой официально оформить и направить в Кремль ее предложения для "новогоднего помилования".

Поручение прозвучало на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где Меркачева выступила с перечнем инициатив по развитию суда присяжных и по вопросам помилования в преддверии Нового года.

"Инвалидов, которых за решеткой много, а также женщин с детьми. Впереди Новый год, рождественские праздники – пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные окажутся рядом с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать. Такое праздничное чудо. Подарите его, Владимир Владимирович", – сказала правозащитница.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства. В их числе были и осужденные за преступления экстремистской направленности.

Всего глава государства помиловал 12 женщин и 13 мужчин, 19 из которых не достигли 40 лет. Отмечалось, что одна из заключенных – многодетная мать. Еще один из освобожденных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.