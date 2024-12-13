Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области

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Владимир Путин помиловал в этом году четырех условно осужденных жительниц Курской области, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

В ведомстве отметили, что у всех женщин есть несовершеннолетние дети, а одна из помилованных является инвалидом первой группы.

"Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб", – сказано в сообщении.

Последний раз жительниц Курской области помиловали в 2011 году, уточнили в региональном УФСИН. При этом омбудсмен по региону Владимир Фирсов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что в 2024 году состоялось 8 заседаний комиссии, где было рассмотрено 67 ходатайств осужденных о помиловании.

В начале августа Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. В их числе оказались журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. Глава государства подписал соответствующие указы в отношении Кевина Лика и Демури Воронина.

Помилованы также были оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) и редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева.

Кроме того, в документе были указаны имена Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), Олега Орлова (признан в РФ иноагентом) и бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова.