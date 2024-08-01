Путин подписал указы о помиловании участвовавших в обмене заключенных

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Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, сообщается на сайте Кремля.

В их числе оказались журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. Глава государства подписал соответствующие указы в отношении Кевина Лика и Демури Воронина. Помилованы также были оппозиционер

Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) и редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева.

Кроме того, в документе указаны имена Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), Олега Орлова (признан в РФ иноагентом) и бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова.

Уточняется, что решение о подписании соответствующих документов было принято ради возвращения россиян, которых задержали и заключили под стражу в других странах. Власти России выразили благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Москва также заявила и о своей признательности руководству тех государств, которые оказали содействие в подготовке обменной операции.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

В результате этого обмена в страну вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО. Вместе с ними в РФ были возвращены и несовершеннолетние. По некоторым данным, вернувшиеся люди в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения.

По данным СМИ, на Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

