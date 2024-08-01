Восемь граждан РФ вернулись на Родину в результате обмена заключенными в Анкаре

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В результате состоявшегося обмена заключенными в аэропорту Анкары в Турции в Россию вернулись восемь граждан, которые были задержаны и находились в ряде стран НАТО. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Ведомство отметило, что вместе с ними в РФ были возвращены и несовершеннолетние. Обмен был произведен на группу лиц, действовавших в интересах других государств в ущерб безопасности РФ, уточнили в ФСБ.

Спецслужба подчеркнула, что планомерная работа компетентных ведомств и зарубежных партнеров помогла в возвращении россиян.

Как сообщил источник РИА Новости, в РФ удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Собеседник агентства указал, что российская сторона осталась полностью удовлетворена после обмена. По его словам, все участвовавшие в операции стороны полностью выдержали договоренности.

"В результате обмена в Россию вернулась большая группа граждан, которые в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения", – говорится в сообщении.

При этом, уточнил он, россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, однако в ряде случаев их вина не была доказана. Кроме того, российские граждане в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков отказывались признавать свою вину.

После возвращения на Родину они пройдут полное медицинское обследование, добавил источник агентства.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

