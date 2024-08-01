Байден: четыре человека освобождены в рамках обмена заключенными с РФ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев (Владимир Кара-Мурза признан в РФ иноагентом)/Алина Файзрахманова/Антон Новодережкин/Донат Сорокин

Три гражданина США и один обладатель грин-карты были освобождены в рамках обмена заключенными с РФ. Об этом заявил американский президент Джо Байден, слова которого опубликованы на сайте Белого дома.

Согласно заявлению главы США, среди освобожденных присутствуют журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

По словам Байдена, за время его президентства Вашингтон смог вернуть 70 американцев.

"Тем не менее, слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня нет более высокого приоритета, чем возвращение этих американцев домой", – указал он.

Обмен заключенными состоялся 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Помимо подтвержденных Байденом людей, в списке значились и те, кто содержался в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, уточняла турецкая разведка. Кроме того, по данным СМИ, 10 из всех освобожденных будут направлены в РФ.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Гершковича приговорили к 16 лет колонии строгого режима.

Курмашева же была задержана в октябре прошлого года. Ее обвинили в неисполнении обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и сборе данных о военной деятельности РФ для передачи иностранным источникам. Ее приговорили к 6,5 года колонии общего режима.

Кара-Мурзу обвинили по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") в 2022 году. По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

