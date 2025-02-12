Трамп выразил признательность Путину за освобождение американца Фогеля

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что крайне признателен Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля. Об этом политик сообщил во время встречи с Фогелем, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

"Я очень признателен за то, что он сделал. Мы ценим то, что сделал президент Путин", – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной. Сам Фогель заявил, что Путин "проявил большое великодушие", помиловав его.

Следователи возбудили уголовное дело против Фогеля о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в январе 2022 года. Таможенники в Шереметьево обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества в его багаже, когда американец прибыл вместе с женой из Нью-Йорка. Летом того же года суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.

Накануне, 11 февраля, стало известно об освобождении Фогеля. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца. Госсекретарь США Марк0 Рубио подчеркнул, что Трамп намерен вернуть в страну всех американских граждан, которые на данный момент осуждены в России.