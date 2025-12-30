Прокуратура Стамбула заявила о задержании 110 подозреваемых в терроризме

Фото: 123RF.com/toa55

В Стамбуле в рамках антитеррористической операции были задержаны 110 подозреваемых в терроризме. Некоторые из них готовили теракты на Новый год, сообщила главная прокуратура города.

Всего выданы ордера на арест 115 подозреваемых. Проверка по 114 адресам проходила в ночь на вторник, 30 декабря. 41 человек из объявленных в розыск подозревается в связях с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ. – Прим. ред.), которые накануне устроили теракт в турецком Ялове. 13 подозреваемых контактировали с террористическими группировками.

Также были задержаны лица, контактировавшие с учителем, который проводил нелегальные уроки в мечети. Он призывал к насилию и собирал деньги для террористов из Сирии. Среди задержанных и те, кто поддерживал террористов в соцсетях.

Ранее взрыв произошел во время пятничной молитвы в шиитской мечети имама Али в сирийском городе Хомс. СМИ утверждали, что теракт совершил смертник, который проник внутрь мечети. Но, согласно предварительному расследованию властей, в мечети была установлена бомба. После взрыва в Хомсе ввели повышенные меры безопасности.

