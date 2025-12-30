Аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Открытый аукцион по приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве", – сказал глава Минфина РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что по этому активу была проделана большая работа. Также Силуанов выразил уверенность в том, что аукцион состоится, так как есть инвесторы.

В январе 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", включая управляющие воздушной гаванью. Также претензия была подана к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

По мнению ведомства, владельцы незаконно приобрели активы. Выяснилось, что прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Позднее Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, которое находится в федеральной собственности. Теперь на определение рыночной цены имущества и подготовку отчета об оценке отводится не более 10 рабочих дней со дня заключения договора.

Список физических и юридических лиц, которые могут проводить оценку стоимости, утверждает кабмин. Согласно указу, этот механизм вводится из-за недружественных действий Запада и необходим для защиты национальных интересов государства на фоне санкций.

