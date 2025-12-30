Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 11:04

Экономика

Аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Открытый аукцион по приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве", – сказал глава Минфина РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что по этому активу была проделана большая работа. Также Силуанов выразил уверенность в том, что аукцион состоится, так как есть инвесторы.

В январе 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", включая управляющие воздушной гаванью. Также претензия была подана к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

По мнению ведомства, владельцы незаконно приобрели активы. Выяснилось, что прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Позднее Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, которое находится в федеральной собственности. Теперь на определение рыночной цены имущества и подготовку отчета об оценке отводится не более 10 рабочих дней со дня заключения договора.

Список физических и юридических лиц, которые могут проводить оценку стоимости, утверждает кабмин. Согласно указу, этот механизм вводится из-за недружественных действий Запада и необходим для защиты национальных интересов государства на фоне санкций.

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика