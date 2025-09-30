30 сентября, 16:48Политика
Путин утвердил особенности продажи федерального имущества
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, которое находится в федеральной собственности. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, механизм вводится из-за недружественных действий Запада и необходим для защиты национальных интересов государства на фоне санкций.
В документе подчеркивается, что на определение рыночной цены имущества и подготовку отчета об оценке отводится не более 10 рабочих дней со дня заключения договора. Список физических и юридических лиц, которые могут проводить оценку стоимости, утверждает кабмин.
"Применяется специальный порядок осуществления государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких государственной регистрации, учета и перехода прав", – говорится в сообщении.
Уточняется, что продажу приватизируемого федерального имущества от имени государства будет организовывать банк ПСБ.
Также решение российского лидера устанавливает особенности применения законодательства, включая вопросы приватизации, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и защиты конкуренции.
Ранее СМИ сообщили, что государство осуществило приватизацию киностудии "Союзмультфильм". Журналисты пояснили, что о продаже говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2025 год.
В документе подчеркивается, что рост доходов от реализации государственного имущества на 1,12 миллиарда рублей связан преимущественно с приватизацией АО "Киностудия "Союзмультфильм".