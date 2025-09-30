Киностудия "Ленфильм" перейдет в собственность Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Киностудия "Ленфильм" передается в собственность Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Глава Северной столицы Александр Беглов назвал это решение важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа. По его словам, киностудия станет производственной базой для любых кинокомпаний.

"Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям, сохранению богатейшего культурного наследия", – цитирует Беглова пресс-служба администрации.

При этом власти Санкт-Петербурга вместе с институтами поддержки кино и федеральными властями примут все меры, чтобы добиться развития "Ленфильма". Ожидается, что киностудия сосредоточится на работе с патриотическим и историческим кино, в том числе посвященным героям прошлого и современности.

Беглов напомнил, что после распада СССР "Ленфильм" переживал непростые годы. Но он выразил уверенность, что поддержка города и государства позволит вернуть киностудии статус одного из лидеров отрасли. Также "Ленфильм" будет содействовать укреплению национальной идентичности.

При этом инициативу о передаче "Ленфильма" в собственность города поддержал Владимир Путин, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Она указала, что работа студии позволит поддержать талантливых режиссеров и актеров.

"В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты", – указала она в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что государство осуществило приватизацию киностудии "Союзмультфильм". Уточнялось, что это позволило пополнить федеральный бюджет на 1,12 миллиарда рублей.

При этом детали сделки не раскрывались, так как данные сведения содержали информацию ограниченного доступа и были непубличными.

