Силуанов: перешедшую в госсобственность управляющую компанию ЮГК продадут

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Российские власти продадут перешедшее в государственную собственность ООО "Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", – отметил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что все, что переходит в госсобственность, оценивается на предмет дальнейшего использования, поскольку власти заинтересованы в том, чтобы данные объекты нашли нового собственника и продолжали свою работу.

"Мы большую часть таких объектов реализуем. У нас в прошлом году больше 100 миллиардов рублей, в этом году мы тоже больше 100 миллиардов рублей оцениваем получить от реализации таких объектов", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее Советский районный суд Челябинска обратил акции ЮГК и других компаний президента "Южуралзолота" Константина Струкова в доход государства. Таким образом инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры.

Ведомство просило передать в собственность государства 100% долей ООО "Управляющая компания "ЮГК", ООО "Бизнес-Актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент" и акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний".

По данным ГП, Струков был депутатом Заксобрания с 2000 года. С 2017 года он занимал должность заместителя председателя этого органа. В этот период бизнесмен нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Миллиардер воспользовался процедурой банкротства, чтобы получить контроль над имуществом компании "Южуралзолото", которую возглавлял ранее. В результате было создано ПАО "ЮГК".