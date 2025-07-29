"Главпродукт" перешел в собственность РФ

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Россия стала собственником основного юридического лица ГК "Главпродукт" в лице Росимущества. Соответствующие данные представлены в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Компания считается одним из ведущих производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в РФ.

Запись, свидетельствующая о том, что собственником основного юридического лица ООО "Промсельхозинвест" стало государство, была добавлена в реестр в понедельник, 28 июля.

15 октября 2024 года Владимир Путин передал активы компании "Главпродукт" во временное управление Росимущества. Изменения были внесены в перечень движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Кроме того, в перечень были включены 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", а также доли других компаний, связанных с "Главпродуктом".

В марте 2025-го Генпрокуратура РФ подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта" Universal Beverage Company. Ответчиками выступали владелец компании Леонид Смирнов, "Главпродукт-инвест", Universal Company 2000 Inc., АО "ВТБ Регистратор", Росимущество, ООО "Промсельхозинвест" и другие.

Решение об обращении в доход РФ 100% долей головных компаний ГК "Главпродукт" принял арбитражный суд Москвы. Оно также коснулось собственности Смирнова. Причиной для этого послужил вывод за рубеж прибыли в обход действующих в России контрсанкций.

