Глава ВТБ Костин допустил снижение доли государства в банке на 10%

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что долю государства в банке можно было бы снизить на 10%. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

По словам банкира, правительство на сегодня вряд ли захочет полностью утратить контроль за банком.

"Точно можно приватизировать 10%, которые между 50 и 61%, который сейчас у нас", – допустил Костин.

Вместе с тем он подчеркнул, что какие-либо решения по этому вопросу являются делом самого государства, поскольку это его акции.

"У нас есть компания, она уже со смешанным капиталом, уже 40% – это частный капитал. Уже мы живем по нормам любого акционерного общества, мало отличаемся от акционерных банков без государственного участия", – добавил банкир.

В апреле прошлого года Костин предлагал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

По его мнению, приватизация не только позволит пополнить бюджет, но и придаст сильный импульс в тех сферах, где необходимы инициативность и умение принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их способна частная инициатива, считает Костин.

Между тем, по данным Росимущества, поступления от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны в федеральный бюджет РФ на конец июня 2024 года составили 11,1 миллиарда рублей.