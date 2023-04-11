Глава ВТБ предложил возобновить приватизацию в России

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Об этом он сообщил в своей статье для РБК.

Костин указал на три приоритета в развитии страны:

оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры;

перезапуск целых отраслей промышленности;

укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

Финансировать выполнение задач глава ВТБ предложил с помощью перезапуска приватизации, более активного расходования финансовых резервов и госдолга и перераспределения средств бюджета.

Так, считает Костин, приватизация не только позволит пополнить бюджет, но и придаст сильный импульс в тех сферах, где необходимы инициативность и умение принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их, по мнению банкира, способна частная инициатива.

Костин добавил, что еще одним источником финансирования может стать увеличение уровня госдолга. По его словам, разница между текущем уровнем госдолга (около 17% ВВП) и тем, что считается "проблемным" порогом (выше 60%), создает большой запас прочности.

Таким образом, без угрозы для финансовой стабильности российская экономика может пополниться на примерно 70 триллионов рублей, отметил глава ВТБ.

Ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты, также могут стать еще одним источником денег для экономики, по мнению банкира.

Предвосхищая опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы, Костин подчеркнул, что активные инвестиции в развитие помогли замедлить рост цен.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что падение курса рубля произошло из-за проседания экспортной выручки в начале года.

До этого сообщалось, что правительство России сформировало перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года, было отобрано 18 направлений.

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