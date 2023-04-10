В России сформировали основные направления технологического развития страны – СМИ

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Правительство России сформировало перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года, было отобрано 18 направлений. Об этом со ссылкой на Минобрнауки сообщает "Коммерсант".

Для разработки концепции технологического развития страны до 2030 года были отобраны 18 направлений, на которые будет делаться упор.

"По десяти – дорожные карты уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений и дорожных карт", – заявили в Минобрнауки.

В число новых направлений вошли производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, в которое входит оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность, энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.

В Минобрнауки заявили, что это технологические направления, в которых у экономики России есть "определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка".

Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допускать коррупционных схем при поддержке технологичных проектов. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

До этого посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия должны укрепить взаимодействие из-за желания США ограничить развитие стран в сфере инноваций. Он подчеркнул, что преимущества российской фундаментальной науки и китайской прикладной науки и их внедрение в производство эффективно сочетаются.

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