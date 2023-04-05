Перспективы цифровизации города обсудили в Москве

В столице провели заседание круглого стола "Развитие цифровизации Москвы: достижения и перспективы". Его организовали по инициативе депутатского объединения "Моя Москва".

На встрече, в частности, обсудили достижения столицы в области цифровых технологий. Представители Московской городской Думы рассказали, как благодаря порталу mos.ru поддержку могут получить не только жители столицы, но и их домашние животные.

Кроме того, участники встречи отметили, что западные санкции не оказали серьезного воздействия на цифровизацию столицы благодаря реализации программ, связанных с новыми технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.