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Перспективы цифровизации города обсудили в Москве

Перспективы цифровизации города обсудили в Москве

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В столице провели заседание круглого стола "Развитие цифровизации Москвы: достижения и перспективы". Его организовали по инициативе депутатского объединения "Моя Москва".

На встрече, в частности, обсудили достижения столицы в области цифровых технологий. Представители Московской городской Думы рассказали, как благодаря порталу mos.ru поддержку могут получить не только жители столицы, но и их домашние животные.

Кроме того, участники встречи отметили, что западные санкции не оказали серьезного воздействия на цифровизацию столицы благодаря реализации программ, связанных с новыми технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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