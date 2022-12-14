14 декабря, 17:30Город
"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район
Блошиный рынок – это словосочетание знакомо практически любому городскому жителю. Одни продают, а другие покупают подержанные вещи, вещи с историей. Каждые выходные тысячи людей приезжают на развалы, чтобы обрести что-то ценное и неповторимое.
Почему их так притягивает это место? Нужны ли такие барахолки современным горожанам? И какую роль блошиный рынок играет в жизни города и его жителей? Об этом – в программе "Мой район".
Программа: Мой район