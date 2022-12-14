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Новости

14 декабря, 17:30

Город

"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район

"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район

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Блошиный рынок – это словосочетание знакомо практически любому городскому жителю. Одни продают, а другие покупают подержанные вещи, вещи с историей. Каждые выходные тысячи людей приезжают на развалы, чтобы обрести что-то ценное и неповторимое.

Почему их так притягивает это место? Нужны ли такие барахолки современным горожанам? И какую роль блошиный рынок играет в жизни города и его жителей? Об этом – в программе "Мой район".

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Программа: Мой район
городвидеоЕвгений Додолев
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