"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район

Блошиный рынок – это словосочетание знакомо практически любому городскому жителю. Одни продают, а другие покупают подержанные вещи, вещи с историей. Каждые выходные тысячи людей приезжают на развалы, чтобы обрести что-то ценное и неповторимое.

Почему их так притягивает это место? Нужны ли такие барахолки современным горожанам? И какую роль блошиный рынок играет в жизни города и его жителей? Об этом – в программе "Мой район".