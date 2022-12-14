МЧС просят о возобновлении регулярных проверок бизнеса из-за частых пожаров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МЧС попросили рассмотреть возможность возобновления проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С этим предложением к главе МЧС Александру Куренкову обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".

Парламентарий указал, что пожары на бизнес объектах в России происходили там, где не было проверок МЧС.

"Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина – в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность", – заявил Выборный.

В РФ с марта 2022 года установлен мораторий на проверки объектов на пожарную безопасность, однако он касается предприятий малого и среднего бизнеса.

Парламентарий считает, что мораторий должен избавить бизнес от лишней нагрузки и помочь восстановиться от санкций, но утверждает, что несоблюдение правил противопожарной безопасности влечет угрозу для здоровья и жизни людей.

"На одной чаше весов – жизнь граждан, а на другой – комфортные условия для восстановления бизнеса", – резюмировал он.

Ранее сообщалось о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки", который начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позже ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено, от него остались лишь конструкции.

Последняя проверка здания на предмет пожарной безопасности проводилась в ноябре 2021 года. Тогда специалисты обнаружили 46 нарушений, которые нужно было устранить до 15 августа 2022 года.



"Московский патруль": СК задержал подозреваемых в пожаре в OBI в Химках

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!