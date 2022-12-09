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В Сети появились кадры начала пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье.

На них видно, как здание начинает дымиться. Через некоторое время происходит взрыв, после чего появляется открытое пламя и густой черный дым.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. Огонь вспыхнул в гипермаркете OBI, который расположен в ТЦ "Мега Химки".

В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб один человек.

В горящем ТЦ произошло обрушение на площади пяти тысяч квадратных метров. Были слышны взрывы банок с краской и аэрозолей. От гипермаркета OBI остались только несущие конструкции, он оказался почти полностью разрушен. При этом пожар не перешел на остальную часть торгового центра, его локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Остановить распространение огня удалось в 08:25.

По данным экстренных служб, причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" мог стать поджог или короткое замыкание. Также отмечается, что тушение возгорания осложнилось из-за конструктивных особенностей здания и обрушения кровли.

Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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