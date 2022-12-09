Названы предварительные причины пожара в ТЦ "Мега Химки"

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" мог стать поджог, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Основная версия возникновения пожара – поджог", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что тушение возгорания осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.

"Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в качестве основной версии возникновения пожара рассматривается короткое замыкание.

"Основная версия пожара – короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине "Оби". Причиной большого распространения огня стал взрыв", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время в ликвидации пожара участвуют свыше 70 человек и 20 единиц техники.

В результате произошедшего гипермаркет оказался почти полностью разрушен, от здания остались только несущие конструкции каркаса. При этом пожар не перешел на остальную часть торгового центра.

В районе пожара специалисты взяли пробы воздуха, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

"Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований", – говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.

В настоящее время, по разным оценкам, огнем охвачено от 15 до 18 тысяч квадратных метров.

По данным экстренных служб, в горящем ТЦ произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Сообщается, что слышны взрывы банок с краской и аэрозолей.

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