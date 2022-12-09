Названа сумма возможного ущерба от пожара в гипермаркете OBI

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ "Мега Химки", может достигнуть 20–30 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Там уточнили, что такой ущерб будет, если все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество.

Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 9 декабря. Огонь вспыхнул в гипермаркете OBI в Химках.

В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб один человек – работник торгового центра. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В горящем ТЦ произошло обрушение на площади пяти тысяч квадратных метров. Были слышны взрывы банок с краской и аэрозолей. От гипермаркета OBI остались только несущие конструкции, он оказался почти полностью разрушен. При этом пожар не перешел на остальную часть торгового центра, его локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Остановить распространение огня удалось в 08:25.

По данным экстренных служб, причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" могло стать короткое замыкание. Версию с поджогом исключили. Также отмечается, что тушение возгорания осложнилось из-за конструктивных особенностей здания и обрушения кровли.



Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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