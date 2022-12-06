"Мой район": сталинскую высотку на площади Красные Ворота реконструируют в 2023 году

Центр притяжения и гордость Красносельского района – легендарная высотка на площади Красные Ворота. Высотное здание было построено в 1952 году, а введено в эксплуатацию в 1953 году. Оно формально стало первым из семи сталинских высоток Москвы. Это уникальный дом, который строился для лучших умов города.

В 2023 году 140-метровая красавица-высотка празднует свое 70-летие. Юбилейный год станет годом обновления. Там планируют масштабную реставрацию и капитальный ремонт. В данный момент специалисты Фонда капитального ремонта разрабатывают индивидуальный проект, в котором будут учтены все нюансы: конструктивные и декоративные особенности этого необычного дома.