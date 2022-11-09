Московским водителям назвали самое аварийное время на дорогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым аварийным сезоном на дорогах является осень. По статистике ЦОДД, в этот период автомобилисты на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой, сообщает Life.ru.

Реже всего аварии происходят по воскресеньям. Наибольшее число ДТП случается с 17:00 до 21:00, а наименьшее – с 01:00 до 07:00.

На втором месте по числу аварий в Москве оказалась весна. В этот период их количество после зимы растет примерно на 20%. Основная причина повышенной аварийности – неправильный выбор скоростного режима. Также распространенная ошибка автолюбителей заключается в том, что они не вовремя меняют резину.

Несмотря на такую статистику, большинство автомобилистов чувствуют себя неуверенно именно зимой. В этом признались 66% опрошенных. 42% респондентов и вовсе садятся за руль зимой реже.

Проблемы возникают из-за того, что управлять автомобилем становится труднее (23%), увеличивается тормозной путь (18%) и ухудшается видимость (11%). При этом почти для трети опрошенных главная проблема зимой – это долгая подготовка автомобиля к поездке: прогрев и очистка от снега. Еще 19% пожаловались на трудности при парковке между сугробами.

85% водителей с наступлением аварийноопасного периода начинают ездить осторожнее. В целом число ДТП в Москве уменьшается – с января по сентябрь в городе зафиксировано на 7% меньше аварий, чем в этот же период 2021 года.

На западе столицы из-за сильной гололедицы около 70 автомобилей стали участниками ДТП с вечера 30 октября по утро 31 октября. В результате этих аварий пострадали девять человек, в том числе один ребенок.

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