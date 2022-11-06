Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на Лужнецкой эстакаде. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На Лужнецкой эстакаде произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации.

Дептранс предупредил водителей, что движение в сторону Лужнецкой набережной осуществляется по двум полосам из четырех. Автомобилистов попросили объезжать этот участок.

Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.



ДТП произошло в Лефортовском тоннеле

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