06 ноября, 20:47Происшествия
Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на Лужнецкой эстакаде
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на Лужнецкой эстакаде. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"На Лужнецкой эстакаде произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации.
Дептранс предупредил водителей, что движение в сторону Лужнецкой набережной осуществляется по двум полосам из четырех. Автомобилистов попросили объезжать этот участок.
Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.
Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.
ДТП произошло в Лефортовском тоннеле
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