На Садовой-Самотечной улице сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Садовой-Самотечной улице в районе дома 3 водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Как добавили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на участке осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала недалеко от станции метро "Прокшино" в ТиНАО. От полученных травм пешеход скончался на месте.

До этого около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.



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