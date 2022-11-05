Три автомобиля столкнулись на Сретенском бульваре в Москве

Видео: Дептранс. Оперативно

Три автомобиля столкнулись в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

ДТП произошло на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за аварии перекрыто три полосы из четырех. На месте работают оперативные службы города. Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области. Автобус следовал по маршруту Рязань – Старый Оскол. В пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили, что в момент аварии в транспортном средстве находилось порядка 40 пассажиров и два водителя.

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