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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом рада, что он вышел на свободу
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда
Пострадавшая в аварии с участием блогера Эдварда Била сотрудница Госдумы Мария Артемова заявила, что рада его освобождению. Об этом сообщает "Газета.ру".
Женщина рассказала, что после объявления приговора с виновником ДТП они не общались. Она не знала и то, когда блогер должен выйти из тюрьмы.
"Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное", – отметила Артемова.
При этом она выразила готовность встретиться с Билом после его освобождения, если у него будет желание.
"Почему бы и нет? Все возможно. Пока человек живой, можно делать все. Когда уже человека нет, тогда уже ничего невозможно сделать", – заключила сотрудница Госдумы.
ДТП случилось 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Там столкнулись пять машин. Уточнялось, что аварию спровоцировал автомобиль Эдварда Била: он выехал на встречную полосу. В результате ЧП сильные травмы получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.
Виновник ДТП был приговорен к одному году и двум месяцам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на три года. Отбывать наказание блогер начал в мае, после того как Московский городской суд признал законным приговор. Из тюрьмы его выпустили 3 ноября 2022 года.
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