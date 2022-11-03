Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом рада, что он вышел на свободу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда

Пострадавшая в аварии с участием блогера Эдварда Била сотрудница Госдумы Мария Артемова заявила, что рада его освобождению. Об этом сообщает "Газета.ру".

Женщина рассказала, что после объявления приговора с виновником ДТП они не общались. Она не знала и то, когда блогер должен выйти из тюрьмы.

"Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное", – отметила Артемова.

При этом она выразила готовность встретиться с Билом после его освобождения, если у него будет желание.

"Почему бы и нет? Все возможно. Пока человек живой, можно делать все. Когда уже человека нет, тогда уже ничего невозможно сделать", – заключила сотрудница Госдумы.

ДТП случилось 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Там столкнулись пять машин. Уточнялось, что аварию спровоцировал автомобиль Эдварда Била: он выехал на встречную полосу. В результате ЧП сильные травмы получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.

Виновник ДТП был приговорен к одному году и двум месяцам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на три года. Отбывать наказание блогер начал в мае, после того как Московский городской суд признал законным приговор. Из тюрьмы его выпустили 3 ноября 2022 года.



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