Блогер Эдвард Бил вышел из тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Блогера Эдварда Била выпустили из тюрьмы, где он находился с мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила его жена Диана.

Его супруга пообещала, что они с Билом сделают возможное и невозможное, чтобы достичь новых высот.

"Молод и свеж! Начнем все сначала!" – написала женщина.

21 марта Пресненский суд столицы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Отбывать наказание блогер начал в мае, после того как Московский городской суд признал законным приговор. Тогда суд сократил срок запрета управления транспортными средствами до двух с половиной лет.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. На Смоленской площади столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.



Приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы вступил в силу

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