Суд арестовал виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Таганский суд Москвы арестовал до 2 января водителя грузовика, ставшего виновником смертельного ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину, выразил раскаяние и не возражал против избранной меры пресечения. Также фигурант пояснил, что в ночь перед аварией употреблял спиртное, а утром выехал на маршрут состоянии сильной усталости.

"Со слов обвиняемого, проезжая по улице 1905 года, он уснул, а проснулся от сильного удара. Увидев, что совершил столкновение с такси и автобусом, он испугался, покинул кабину грузовика и направился в сторону жилых домов", – пояснили в прокуратуре.

По словам обвиняемого, после ДТП он прятался на чердаке одного из домов, а потом ходил по дворам до момента задержания. Отмечается, что ему предъявили обвинение по пункту "б" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места аварии, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года вблизи дома № 11. Машина такси остановилась за автобусом для высадки пассажира. После того как человек сел в машину, сзади на огромной скорости в них въехал грузовик. Такси осталось зажатым между двумя транспортными средствами.

В результате ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир. Находившийся за рулем грузовика с места аварии скрылся. Однако позднее его удалось задержать. Отмечалось, что он не являлся владельцем, а машина сдавалась в аренду.

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