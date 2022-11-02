Эксперт на фоне аварии на улице 1905 года указала на нехватку карманов для такси у метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трагедии на улице 1905 года в Москве, где грузовик, автобус и такси столкнулись, можно было избежать при наличии парковочного кармана. Таким мнением поделилась глава аналитического отдела экспертного центра "Движение без опасности" Елена Борисенко.

"Надо разбираться: это была техническая неисправность (и кто ответственен был за выпуск автомобиля в таком состоянии) или это состояние водителя", – поделилась она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, скорее всего, водитель грузовика был в алкогольном или наркотическом опьянении, так как он ехал по странной траектории.

Кроме того, Борисенко подчеркнула, что в этой трагедии есть вина и инфраструктуры, а именно – в отсутствии парковочных карманов.

Грузовик, автобус и такси столкнулись на улице 1905 года в среду, 2 ноября. Из-за аварии легковой автомобиль оказался зажатым между грузовиком и автобусом. Уточняется, что водитель грузовика скрылся с места происшествия.

В аварии погибли два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси. Пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь.

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