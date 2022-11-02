Момент смертельного ДТП на улице 1905 года попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием автобуса, такси и грузовика на улице 1905 года попал на видео, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

На кадрах видно, как такси останавливается за автобусом возле станции метро, чтобы посадить пассажира. Как только человек садится в машину, сзади на огромной скорости в них влетает грузовик, зажимая автомобиль такси.

Очевидцами трагедии стали люди, которые стояли на пешеходном переходе, ожидая зеленого сигнала светофора. Грузовик пролетел прямо перед ними.

В результате аварии погибли два человека – таксист и его пассажир. ДТП произошло на улице 1905 года вблизи дома № 11. Водитель грузовой машины покинул место происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

В связи с аварией автобусы м35, 379, с344, с364 и с369 не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке "Метро "Улица 1905 года".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!