Несовершеннолетний пассажир такси пострадал в аварии на Звенигородском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Три автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе, в результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

"На Звенигородском шоссе, в районе дома № 13, произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир такси", – сообщили правоохранители.

Специалисты работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии будут установлены позже.

В свою очередь, столичный Дептранс предупредил водителей, что движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех.

Ранее сообщалось, что в ульяновском Димитровграде произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



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