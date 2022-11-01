15:22Происшествия
Несовершеннолетний пассажир такси пострадал в аварии на Звенигородском шоссе
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Три автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе, в результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
"На Звенигородском шоссе, в районе дома № 13, произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир такси", – сообщили правоохранители.
Специалисты работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии будут установлены позже.
В свою очередь, столичный Дептранс предупредил водителей, что движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех.
Ранее сообщалось, что в ульяновском Димитровграде произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали шесть человек.
Транспортные средства столкнулись на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.
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