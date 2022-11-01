Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в районе дома № 75, корпуса 1. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 75, корпуса 1, (Волоколамский тоннель) при движении в сторону центра столкнулись три автомобиля", – говорится в публикации ведомства.

На место аварии прибыли специалисты, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобилистов предупредили, что движение в этом районе затруднено.

Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.



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