Около 70 машин попали в ДТП на западе столицы из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе столицы около 70 автомобилей стали участниками ДТП с вечера воскресенья, 30 октября, из-за сильной гололедицы. В результате этих аварий пострадали девять человек, в том числе один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще одна крупная авария произошла на Рублевском шоссе около Осеннего бульвара – там столкнулись 14 машин. Помимо этого, в понедельник утром, 31 октября, на западе МКАД произошла авария с участием девяти автомобилей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения. Синоптик отметил, что высота снежного покрова составит от 0,1 до 1–3 сантиметров.

Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.



Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!