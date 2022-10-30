Синоптик заявил, что ливни сменятся очаговыми зарядами снега в Центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ливни сменятся очаговыми зарядами снега в центральной части России. Об этом написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения.

"Землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1–3 сантиметров", – отметил Тишковец.

Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили москвичей об усилении ветра до 15–20 метров в секунду и местами гололедице с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября. В комплексе городского хозяйства пообещали в случае необходимости провести противогололедную обработку дорог.



В отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал снег

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