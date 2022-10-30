Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Усиление ветра до 15–20 метров в секунду и местами гололедица ожидаются с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 31 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", – отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве пообещали в случае необходимости провести противогололедную обработку дорог. Специалисты пояснили, что при выборочной обработке особое внимание уделяют мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.

В комплексе призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортом, а пешеходов не укрываться при сильном ветре под деревьями.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила москвичей о возможных небольших моросящих осадках и гололедице на следующей неделе в Москве. Она призвала автомобилистов быть внимательными на дорогах. Кроме того, тем, кто еще не поменял резину на зимнюю, специалист рекомендовала сделать это в ближайшие дни.



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