Москвичей предупредили о гололедице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки и гололедица, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Могут быть моросящие осадки, снежные зерна, мокрый снег, потому что температура близка к нулевой отметке. <...> Это уже вполне соответствует сезону", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Она призвала автомобилистов быть внимательными на дорогах, а тем, кто еще не поменял резину на зимнюю, рекомендовала сделать это в ближайшие дни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что с понедельника, 31 октября, в столичном регионе ожидается снег и похолодание до минус 2–3 градусов в дневное время.

Ночью в понедельник температура опустится до 4 градусов мороза, отметил он. Во вторник, 1 ноября, по словам синоптика, осадки станут менее интенсивными, а дневная температура будет около 0 градусов.



Столичным автомобилистам рекомендовали сменить резину из-за похолодания

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