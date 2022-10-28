Москвичей предупредили о дождях, мокром снеге и гололедице в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в выходные дни в столице ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.

"В субботу теплая погода – 9–12 градусов, но некомфортная. Ночью дождь будет небольшим, а днем он будет уже основательным. Температура в субботу будет соответствовать показателям сентября", – передает ТАСС его слова.

Погода в воскресенье, 30 октября, в Москве будет теплая ночью (6–8 градусов) и утром (7–8 градусов), однако уже днем столицу охватят арктические воздушные массы. Температура воздуха вечером упадет до -1–1 градуса.

"Прогнозируется дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 20 метров в секунду во второй половине дня", – отметил Вильфанд.

По его словам, вечером 30 октября в Москве ожидается гололедица. Он еще раз напомнил автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы о том, что на следующей неделе в городе может быть мокрый снег и ночные заморозки.

Он также попросил водителей поменять летнюю резину как можно скорее.

До этого отмечалось, что в ближайшие дни москвичей ждет "барическая пила" – резкие перепады атмосферного давления. Оно будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь стоит ожидать сильную нестабильность.



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