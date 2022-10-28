Синоптик спрогнозировала рекордно теплые выходные в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала рекордно теплые выходные в столичном регионе. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам синоптика, в субботу, 29 октября, столбики термометров в Москве могут показать от 4 до 6 градусов. При этом максимальная температура в регионе может дойти до показателей в 10 градусов.

В воскресенье, 30 октября, погода также будет очень теплая для конца месяца. В ночные и дневные часы ожидается около 7–9 градусов.

"Не исключено, что именно 30-го числа максимальная температура за сутки у нас будет выше 10 градусов, и таким образом этот день может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений для этой даты октября", – отметила метеоролог.

Однако, уточнила синоптик, из-за сильного ветра тепла ощущаться практически не будет. Также в предстоящие выходные ожидается дождь – от небольшого до умеренного и в субботу, и в воскресенье.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы о том, что на следующей неделе в городе может быть мокрый снег и ночные заморозки. Он также попросил водителей поменять летнюю резину как можно скорее.

Также до этого отмечалось, что в ближайшие дни москвичей ждет "барическая пила" – резкие перепады атмосферного давления. Оно будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь стоит ожидать сильную нестабильность.



"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице 28 октября

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