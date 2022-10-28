Москвичам рассказали об облачной и дождливой погоде в пятницу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Гидрометцентр России объявил, что в Москве 28 октября установится облачная погода, местами возможен небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на уровне 8–10 градусов тепла. При этом в ночь с 28 на 29 октября возможно похолодание до 6 градусов.

В Московской области в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах 5–10 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в Москве составит 753 миллиметра ртутного столба. Ожидается юго-западный ветер со скоростью в 3–8 метров в секунду.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предостерегла жителей Москвы о значительном похолодании. Температура воздуха в ночь на понедельник, 31 октября, опустится ниже нуля, также возможен мокрый снег.



"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице 28 октября

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