Москвичей предупредили о мокром снеге и ночных заморозках на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей, что на следующей неделе в столице может быть мокрый снег и ночные заморозки. Синоптик призвал автомобилистов поменять летнюю резину как можно скорее.

"Кто еще не сменил автомобильную резину на зимнюю у своего железного коня, настоятельно рекомендую сделать это в предстоящие выходные. После волны тепла в конце нынешней недели новая неделя начнется с резкого похолодания", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Леус предупредил, что уже с понедельника в Москве будут ночные заморозки, а воздух днем прогреется только до 2–4 градусов. Синоптик добавил, что потепления ждать не стоит.

По его словам, среднесуточная температура в начале ноября будет ниже 5 градусов. 31 октября и 1 ноября в столичном регионе возможен мокрый снег, сообщил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.

Синоптик пояснил, что изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять ряд факторов.



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